Barletta, auto di un consigliere in fiamme

Auto in fiamme a Barletta. Si tratta di un mezzo appartenente a Luigi Antonucci, consigliere comunale e segretario cittadino di Fratelli d’Italia, distrutta da un incendio che l’ha completamente avvolta. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nei pressi del parcheggio dell’Ipercoop. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, riuscendo a domare le fiamme, mentre i carabinieri hanno avviato un’indagine per accertare le cause del rogo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author