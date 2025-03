Barletta atteso ad Acquaviva, lunedì novità sul settore ospiti di Giulianova

BARLETTA – Terzultima di campionato per il Barletta, che sfrutta le ultime battute di Eccellenza per preparare la semifinale di ritorno di Coppa a Giulianova. Biancorossi impegnati domenica alle 15 al Giammaria di Acquaviva, contro una squadra in lotta per un posto playoff ma in recente affanno rispetto a qualche mese fa.

De Candia dovrà valutare le energie e le risorse a disposizione, dopo l’1-1 del Puttilli contro gli abruzzesi e in vista di mercoledì sera al Fadini. Si va verso le seconde linee esattamente come si è visto nella sconfitta ininfluente contro il Brilla Campi, per poi preservare i titolari che si giocheranno il pass per la finale. In Abruzzo torneranno dalla squalifica Giambuzzi e De Gol, che potrebbero anche giocare qualche scampolo domenica in terra barese, mentre resta da valutare Montrone dopo l’uscita anticipata nel match d’andata.

Barletta chiamato comunque ad onorare gli impegni di campionato, ma inevitabilmente con la testa alla Coppa Italia Dilettanti. Attendono novità per mercoledì anche i sostenitori biancorossi, già in fermento per l’organizzazione della trasferta al Fadini. Le indicazioni relative al settore ospiti saranno rese note ad inizio settimana: lunedì alle 12 è previsto l’incontro decisivo presso la Prefettura di Teramo, che potrebbe confermare i consueti 375 tagliandi per le tifoserie avversarie o addirittura ampliare la disponibilità per il pubblico barlettano.

