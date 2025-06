Barletta, aspettando Pizzulli e non solo

BARLETTA – Bisognerà attendere l’inizio del mese di luglio per l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore del Barletta. Massimo Pizzulli sarà il nuovo tecnico biancorosso, ma l’annuncio del club arriverà soltanto con la scadenza del contratto che lega il mister al Martina. Nessun margine, al momento, per rimettere in discussione l’accordo trovato con la dirigenza barlettana, nonostante i rumors di un possibile inserimento del Foggia per la prossima stagione tra i professionisti.

La piazza biancorossa dovrà pazientare ancora due settimane, ma nel frattempo può concentrarsi sugli sviluppi relativi all’organico della prossima stagione. Nel mirino del Barletta c’è ovviamente Mateus Da Silva, al centro di un duello con il Fasano ma con l’attaccante brasiliano maggiormente indirizzato verso il rettangolo verde del Puttilli. L’ex centravanti della Fidelis Andria diventerebbe il secondo verdeoro in squadra dopo Gabriel Fernandes tra i pali. L’estremo difensore potrebbe contare su Ligi nel pacchetto difensivo e sul tandem Cancelli-Guadalupi a centrocampo, a cui potrebbe aggiungersi Piarulli. Davanti, oltre allo stesso Da Silva, si fanno insistenti le voci di un possibile approdo di Silvestro, tra i fedelissimi di Pizzulli a Martina.

Diversi i nomi sul taccuino di Daleno, in un mercato già rovente per la corsa ai contratti preliminari fino al 25 giugno. Dal mese di luglio, il via definitivo ad una sessione che già sta confermando le ambizioni delle pugliesi nel prossimo girone H di Serie D. Il Barletta non farà eccezione.

