Barletta arrivato a Sciacca, mercoledì l’andata dei quarti di Coppa Italia

BARLETTA – È già in Sicilia il Barletta, partito lunedì mattina in direzione Sciacca per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti. Biancorossi in campo mercoledì alle 15 per giocarsi una fetta di qualificazione, per poi ospitare i saccensi nella sfida decisiva del 12 marzo al Puttilli. De Candia ritrova tutti gli effettivi, massima attenzione per De Gol, Montrone e Lobosco in diffida. Dall’altra parte, la squadra che ha eliminato il PraiaTortora nel turno precedente e punta a massimizzare gli sforzi nel match casalingo. La sfida del Gurrera tra Sciacca e Barletta sarà in diretta mercoledì su Antenna Sud. Ampio prepartita dalle 14:30 e dopogara fino alle 18, nell’ampia finestra di 1503 – Disfida in Campo.

