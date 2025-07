Barletta: arrestati mentre confezionavano droghe in un sottano

Due giovani barlettani, di 19 e 23 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato in un sottano situato in via Bonello, nel cuore del centro cittadino di Barletta.

Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della questura Bat sono intervenuti dopo aver monitorato per giorni l’insolito andirivieni di persone, alcune anche molto giovani, che accedevano al locale utilizzando un codice prestabilito: quattro colpi alla porta. Le segnalazioni avevano fatto emergere sospetti su un’intensa attività di spaccio di droghe sintetiche proprio in quella zona.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno sorpreso i due soggetti mentre erano ancora intenti a suddividere le dosi da immettere sul mercato. All’interno del locale sono stati sequestrati 122 grammi di ketamina, 12 pasticche di MDMA (nota come ecstasy), 68 grammi di hashish, 150 grammi di marijuana oltre a materiale utile per il confezionamento delle sostanze.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author