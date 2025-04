Barletta, ancora degrado e abbandono al Green Park: i residenti lanciano l’allarme

BARLETTA – Degrado, abbandono e rifiuti nell’area del Green Park. Il centro sportivo di via Rossini, a Barletta, è ormai diventato una discarica a cielo aperto: nonostante il contenzioso legale che si è concluso a dicembre con una sentenza a favore dell’amministrazione comunale, tornata in possesso della struttura dopo nove anni in mano al gestore precedente, non c’è ancora un nuovo bando di assegnazione per la gestione dell’impianto né tantomeno la sua cura e il suo ripristino. I residenti del quartiere lamentano una situazione ormai drammatica per tutta l’area.

L’ex assessore allo sport Marcello Degennaro, nei giorni successivi alla sentenza, aveva annunciato l’imminente pubblicazione del bando per la gestione. Non solo non è ancora avvenuta, ma addirittura le associazioni e i volontari hanno provveduto a ripulire, per quanto possibile, l’area del Green Park.

