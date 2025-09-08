Barletta, anatroccoli rubati in piazza Plebiscito: mamma lasciata sola

Sei anatroccoli sono stati rubati nella notte in piazza Plebiscito, lasciando sola la loro madre, che da giorni li accudiva sotto lo sguardo attento di bambini e famiglie del quartiere. A rendere noto l’episodio è l’Ambulatorio Popolare, associazione che da tempo si prende cura degli animali presenti nella piazza.
“Non è stato un furto dettato dal bisogno – denuncia l’associazione – ma uno sfregio alla bellezza condivisa. Gli anatroccoli erano simbolo di un fragile ecosistema urbano costruito con fatica e cura”.
Molto amati dai più piccoli, i piccoli volatili erano diventati parte della quotidianità del quartiere. L’Ambulatorio, privo di videosorveglianza, lancia un appello alla cittadinanza per una “vigilanza popolare” e chiede di segnalare comportamenti violenti o sospetti. Al momento non ci sono indizi sui responsabili. L’auspicio è che gli anatroccoli possano essere restituiti alla loro madre e alla comunità.
