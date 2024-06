Gli alberi di via Vitrani a Barletta fanno ancora discutere i residenti della. Dopo l’ultimo crollo che per fortuna non ha causato danni né feriti, il comitato di zona “Medaglie d’Oro” ha convocato il primo cittadino, Cosimo Cannito, per parlare di manutenzione.

