Barletta, al via la nuova stagione: primo allenamento previsto al “Puttilli”

BARLETTA – L’attesa sta per finire: il Barletta è pronto a tornare in campo. Sabato 26 luglio, alle ore 17:00, prenderà ufficialmente il via la nuova stagione con il primo allenamento stagionale allo Stadio “Cosimo Puttilli”, sotto la guida di mister Pizzulli.

Dopo settimane di programmazione e mercato, il pre-raduno biancorosso segna il primo passo verso la nuova avventura in Serie D. I tifosi avranno così l’occasione di vedere da vicino i nuovi volti della rosa che affronterà il prossimo campionato.

