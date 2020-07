Barletta | Aggredisce poliziotti, arrestato marocchino di 40 anni

Condividi

E’ stato sorpreso ad urinare contro una parete dagli operatori della Polizia Ferroviaria di Barletta, un cittadino marocchino di 40 anni, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale. Al successivo controllo, l’uomo ha reagito minacciando e aggredendo violentemente i poliziotti tanto da essere arrestato per i reati di resistenza, minacce, violenza e lesioni a P.U..Dai successivi accertamenti in banca dati è emerso che lo straniero era ricercato dal 2014 dovendo espiare una pena di 3 anni, 9 mesi e 11 giorni di reclusione e pagare una multa di 21mila euro per reati in materia di stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato ristretto presso il Carcere di Trani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Uno degli operatori Polfer, è stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile, per le lesioni riportate nella colluttazione.

