Barletta, adesso la Serie D è ad un passo

BARLETTA – Per la prima volta in stagione, Pasquale De Candia si sbilancia ufficialmente sul traguardo ormai ad un passo. Il 4-2 sul campo del Foggia Incedit spinge il Barletta a soli tre punti dalla matematica promozione in Serie D, che potrebbe arrivare giovedì al Puttilli contro il Bisceglie. Il tecnico biancorosso consapevole di un obiettivo ormai alla portata, la squadra lo segue con una prestazione lucida in terra foggiana.

Attesa per l’orario della partita contro il Bisceglie, con la piazza barlettana che freme per festeggiare il salto di categoria dopo sette mesi nell’inferno dell’Eccellenza. Concentrazione che resta altissima per evitare di rimandare i calcoli, poi la priorità si sposterà unicamente sulla Coppa Italia.

