Barletta a un passo dalla D, 4-2 al Foggia Incedit

BARLETTA – Il Barletta batte 4-2 il Foggia Incedit ed è a soli tre punti dalla matematica promozione in Serie D. All’ex campo FIGC, i biancorossi si aggiudicano l’intera posta grazie ai gol di Turitto, Rotondo, Scaringella e Lopez. Inutile la doppietta di Rodriguez per i padroni di casa.

De Candia lascia in panchina Lattanzio e Strambelli, out anche Bernaola. Lasalandra punta su Siclari e Bevilacqua nel suo 3-5-2. Inizio a ritmi blandi con poche chances, la prima vera opportunità arriva soltanto al 29′ con Colella che mette in mezzo ma nessuna delle torri foggiane arriva sul pallone. Alla prima vera occasione, il Barletta va in vantaggio. Lopez riparte in contropiede a ridosso dell’intervallo, Tigre esce su Scaringella poi Turitto firma l’1-0 prima del duplice fischio.

Ripresa al via con la capolista ancora a caccia del gol, al 7′ Lopez tenta la sforbiciata ma cicca il pallone. All’11’ l’ex di turno Cormio trova il pareggio ma per la terna arbitrale è fuorigioco. Al 28′ il Foggia Incedit sfiora il pareggio con Rubino, troppo egoista nella decisione: destro oltre la traversa. Il Barletta punisce l’avversario al 32′, Rotondo scatta sulla linea del centrocampo, Tigre si oppone la prima volta ma non può nulla sul tap-in. Partita tutt’altro che chiusa, due minuti più tardi Rubino pesca Rodriguez in area che di testa accorcia le distanze. Al 37′, però, Lopez ruba palla a Cicerelli e serve Scaringella: l’attaccante sigla il tris e mette in ghiaccio la sfida. Al 44′ arriva anche la firma dello stesso Lopez, che sfrutta il triangolo Leone-De Pinto e gira in rete il 4-1. L’ultima azione è quella della doppietta di Rodriguez, che vede Staropoli fuori dai pali e la mette in rete da lontanissimo.

Finisce 2-4 per il Barletta, che giovedì al Puttilli, battendo il Bisceglie, può festeggiare la matematica promozione in Serie D a prescindere da cosa accadrà sugli altri campi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author