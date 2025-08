Barletta ad un passo da Bonnin, Da Silva atterrato in Italia

BARLETTA – Tano Bonnin al fianco di Marco Manetta. Il Barletta ad un passo dal chiudere il difensore dominicano, l’anno scorso nel pacchetto arretrato della Fidelis Andria. I biancorossi, in ritiro da sabato a Moliterno, potranno contare su un’aggiunta nella linea difensiva di Pizzulli a partire dai prossimi allenamenti.

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma il centrale classe ’90 è pronto a sposare la causa barlettana. Nato a Palma de Mallorca, ma naturalizzato dominicano, Bonnin potrebbe essere la scelta definitiva per lo scacchiere titolare, aspettando eventuali occasioni che potrebbero essere colte dalla dirigenza biancorossa. Oltre a Manetta, infatti, Pizzulli può contare su Telera e ha provato Giambuzzi anche nelle vesti di centrale difensivo durante i primi allenamenti al Puttilli prima di partire per la Basilicata.

Davanti, la trattativa per Ryduan Palermo resta accesa e lo sarà fino a fine settimana, con il calciatore che sta continuando a valutare possibili offerte dalla Serie C. Non un problema di carattere economico, stando alle ultime indiscrezioni, ma soltanto di scelte professionali da parte della punta argentina. Da Silva, invece, raggiungerà il ritiro di Moliterno mercoledì mattina: il brasiliano è partito da Rio de Janeiro lunedì sera, arrivando a Fiumicino martedì mattina alle 6:40. Nel pomeriggio, invece, il secondo volo che porterà l’ex Andria a Palese.

Da Silva sarà a disposizione dei tre test in programma in ritiro: l’amichevole col Moliterno, inizialmente prevista per mercoledì pomeriggio, è stata rinviata a giovedì per due lutti che hanno colpito entrambe le squadre. Confermate, invece, quelle del 9 agosto contro il Paternicum e quella del 12 contro il Baronissi.

