Barletta, accordo vicino con Cadili del Sorrento

Altro colpo in vista per il Barletta? La compagine biancorossa prosegue nell’allestimento di una squadra in grado di competere con tutti nel prossimo campionato di Serie D. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club avrebbe affondato il colpo nelle scorse ore per Andrea Cadili, centrocampista classe ’99 di proprietà del Sorrento. L’accordo tra le parti sarebbe vicino.

