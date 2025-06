Barletta, accordo in chiusura con Fabio Laringe

Il Barletta, secondo quanto appreso da Antenna Sud, ha chiuso l’accordo con Fabio Laringe. Il fantasista, in forza all’Acerrana nella passata stagione, sarà un nuovo giocatore biancorosso. Un altro colpo da novanta in questa finestra di mercato per il club del presidente Romano. Laringe è tra i calciatori più talentuosi della Serie D. Nell’ultimo campionato si è dimostrato una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie ed è riuscito a condurre l’Acerrana alla salvezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author