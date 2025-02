Barletta-A.S. Bisceglie, confermato l’orario del match: respinta la richiesta di posticipo

Giovedì 20 febbraio potrebbe essere una data storica per il Barletta. Vincendo contro l’A.S. Bisceglie, la squadra di De Candia festeggerebbe la promozione in D con largo anticipo. Il match si disputerà alle ore 15:00 al ‘Puttilli’. Secondo quanto annunciato dalla compagine biancorossa, infatti, l’A.S. Bisceglie non avrebbe accolto la richiesta di posticipo del match alle ore 20:30. Inoltre, è stata indetta la “Giornata Pro Barletta”, per cui non saranno validi gli abbonamenti. Questa la nota del club:

“Il recupero della 30ª giornata del campionato si disputerà giovedì 20 febbraio alle ore 15:00.

Non è stato possibile modificare in alcun modo l’orario di inizio del match a causa dell’indisponibilità da parte della società ospitata: l’A.S. Bisceglie ha respinto infatti più volte la richiesta di posticipo del match alle ore 20:30”.

