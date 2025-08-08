Barletta, 6-0 al Moliterno aspettando Palermo

MOLITERNO (PZ) – Finisce 6-0 la prima amichevole pre-campionato del Barletta. Nel ritiro di Moliterno, giunto al giro di boa, i biancorossi battono la formazione locale con tre reti per tempo. Prima le firme di Cancelli, Di Cillo e Sasanelli per il tris della prima frazione, poi la doppietta di Da Silva e il secondo gol di Sasanelli per chiudere la contesa.

Nel primo tempo, solo tanto spavento per Riccardo Lattanzio, colpito al volto in maniera fortuita durante un contrasto di gioco. Pizzulli ha tratto le prime indicazioni nella sgambata contro il Moliterno, provando anche Di Cillo come soluzione under al centro della difesa con Manetta. Bonnin, al momento, resta il titolare al fianco dell’ex centrale di Picerno e Messina.

Il dominicano potrebbe essere l’ultimo elemento per la linea difensiva biancorossa, mentre venerdì è il giorno dell’ultimatum nella trattativa per Ryduan Palermo. Entro poche ore, il Barletta e l’attaccante argentino dovranno sciogliere le ultime riserve e arrivare ad un esito definitivo dopo i contatti delle scorse settimane. L’ex centravanti di Altamura e Martina lascia col fiato sospeso la piazza biancorossa, che attende il colpo decisivo per l’attacco.

Sabato alle 17 secondo test nel ritiro lucano, con la squadra di Pizzulli che affronterà il Paternicum, formazione di Eccellenza lucana. Sulla tabella di marcia resta poi l’amichevole contro il Baronissi, prevista per il 12 agosto, giorno in cui si chiuderà il pre-campionato in Basilicata.

