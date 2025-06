Barletta, 24 ore per il nuovo allenatore: Pizzulli sorpassa Ragno

BARLETTA – Massimo Pizzulli riprende quota e si gioca la panchina con Nicola Ragno. È corsa a due per il ruolo di allenatore del Barletta nella stagione 25/26, con i biancorossi che stanno gettando le basi per la prossima stagione in Serie D da neopromossi. La decisione definitiva della dirigenza potrebbe arrivare nella prima parte di questa settimana, con la scelta tecnica che rappresenterebbe un indirizzo chiaro anche per la futura composizione della rosa.

Il tecnico bitontino, fresco di finale playoff alla guida del Martina, potrebbe lasciare gli itriani per tornare per la terza volta a Barletta, dopo le esperienze in Eccellenza nelle stagioni 15/16 e 16/17. Sullo sfondo, però, resta anche una possibile collocazione nella prossima Serie C. Pizzulli, infatti, sarebbe anche nel mirino della Casertana e potrebbe valutare un salto di categoria dopo essersi consolidato nel girone H di Serie D, ma al momento sarebbe proprio lui il principale candidato alla guida dei biancorossi.

Resta ovviamente in piedi anche la pista che porta a Nicola Ragno, a lungo favorito per la panchina del Barletta. L’ex tecnico di Nardò e Brindisi, già accostato ai biancorossi nelle scorse stagioni, rimane comunque una delle primissime scelte per Daleno, che lavora sul doppio fronte allenatore-calciatori per trovare la quadra prima dell’apertura ufficiale del calciomercato estivo. Fino al 25 giugno, infatti, la normativa LND prevede la possibilità di sottoscrivere contratti preliminari con futuri tesserati.

L’annuncio del nuovo tecnico, in ogni caso, potrebbe arrivare nelle prossime 24 ore. Mercoledì potrebbe iniziare il nuovo corso del Barletta anche dal punto di vista prettamente tecnico. Pizzulli passa in vantaggio, ma Ragno resta in corsa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author