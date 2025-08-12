Barletta, 2-0 al Salernum Baronissi nell’ultimo test a Moliterno

Bastano due reti, entrambe nella ripresa, al Barletta per superare il Salernum Baronissi nell’ultimo test in quel di Moliterno, dove i biancorossi hanno svolto la preparazione precampionato. La squadra di Pizzulli, infatti, ha avuto la meglio sugli avversari di Guadalupi su rigore e Sasanelli. Un 2-0, dunque, che chiude il ritiro di Moliterno. Ora i biancorossi avranno a disposizione tre giorni di riposo, prima di ritrovarisi al Puttilli nel pomeriggio di sabato 16 agosto.

