Barletta 1922 | Pronto un poker di acquisti: Loiodice, Ianniciello, Di Rito e Pollidori

Il Barletta è pronto a calare il poker di acquisti per il campionato di Eccellenza Pugliese. La società biancorossa, che la scorsa settimana ha presentato l'organigramma completo, ha raggiunto l'accordo con Nicola Loiodice, Massimo Poliddori, Nicolas Di Rito e Luigi Ianniciello. Quattro acquisti di spessore per il Barletta che, insieme alla Sly Trani, si giocherà l'accesso in Serie D e la vetta del girone. Nelle prossime ore verranno formalizzati gli accordi e messo tutto nero su bianco. Mister Farina dunque ritrova tre protagonisti del campionato vinto in Eccellenza quando era alla guida dell'Audace Cerignola.