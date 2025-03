Bari: truffa telefonica ad anziano sventata dalla Polizia Locale

Bari – Una pattuglia della Polizia Locale di Bari ha sventato una truffa telefonica ai danni di un anziano signore, intervenendo nella sua abitazione dopo una segnalazione del 118.

L’uomo aveva accusato un malore a causa del forte stress provocato da una serie di telefonate e messaggi minacciosi, che lo avevano spinto a recarsi in banca, nonostante la chiusura, nel timore di perdere 7.000 euro dal suo conto corrente.

I truffatori, spacciandosi per il “servizio antifrode” dell’istituto bancario, avevano cercato di estorcere all’anziano i codici della sua carta di credito. Grazie alla prontezza di uno degli agenti, che ha risposto a una delle chiamate fingendosi l’utente, il tentativo di truffa è fallito. L’interlocutore, con accento campano, ha interrotto bruscamente la telefonata, rendendosi irreperibile.

Le indagini successive hanno rivelato che l’utenza telefonica utilizzata dai truffatori aveva effettuato numerose chiamate e inviato messaggi tra le 18:40 e le 20:46, avvisando le vittime di un presunto addebito di 1.453 euro e invitandole a contattare un falso “servizio antifrode”.

In un messaggio, un truffatore si era persino spacciato per un operatore bancario, invitando l’anziano a seguire “istruzioni per la sicurezza del conto”.

La Polizia Locale raccomanda di non fornire mai dati personali o codici bancari per telefono, soprattutto a numeri sconosciuti. In caso di dubbi, è fondamentale contattare le forze dell’ordine e sporgere denuncia, conservando, se possibile, le registrazioni delle chiamate o i messaggi sospetti.

