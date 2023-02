BARI – Tavolo avviato dalla prefetta Bellomo. Oltre a sindaci di Bari, Modugno e Bitonto, presenti il responsabile Asi e Commissario Zes si sono presi la responsabilità di trovare acquirenti assieme al sepac regionale. Non ci sono aggiornamenti sui nuovi acquirenti, ora ci si coordinerà per far emergere ulteriori novità. Tra i lavoratori presenti solo una parte.

Condividi su...



Linkedin

email