Condividi su...

Linkedin email

BARI – La protesta dei lavoratori della Baritech continua fuori dai cancelli della fabbrica alla zona industriale del capoluogo dove sono in presidio permanente e dove nelle scorse ore è arrivato il presidente della Regione Michele Emiliano annunciando l’intenzione della regione di chiedere la proroga della cassa integrazione. Il 31 dicembre scade la Cig ma al momento non ci sono novità sul futuro del sito industriale. Ci sono trattative in corso per la vendita: sono tre le imprese interessate a rilevare capannoni produttivi e operai ma non si è concretizzata alcuna offerta per ora. È una corsa contro il tempo ormai per salvare i 115 posti di lavoro. Baritech ha chiuso un accordo con un acquirente che, però, è interessato solo ai capannoni, l’intesa è stata congelata sino al 15 dicembre in attesa che ci siano altre offerte concrete.