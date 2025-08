Barile: inaugurazione della mostra fotografica dedicata ai 60 anni della Pro Loco cittadina

Grandi emozioni hanno caratterizzato l’inaugurazione della mostra fotografica “La Pro Loco Barile dal 1966 ad oggi…verso i 60 anni dalla costituzione”. L’evento, patrocinato dal Comune di Barile, dalla Rete Associativa Terzo Settore, dall’Ente Pro Loco Italiane, dalla Regione Basilicata e dall’APT Basilicata, ha avuto luogo in un’atmosfera di festosa celebrazione.

Durante la cerimonia, sono intervenuti il Vicesindaco Francesco Di Tolve e Rocco Franciosa, Presidente regionale dell’Ente Pro Loco Basilicata e della Pro Loco Barile. Franciosa ha espresso gratitudine verso le socie Alessandra Altomonte, Eufemia Telesca e il Presidente onorario Lorenzo Gagliardi, evidenziando l’importanza della ricerca fotografica e dell’allestimento della mostra.

“Abbiamo fortemente voluto, attraverso le foto, ripercorrere i quasi sessant’anni dalla nascita della nostra Pro Loco per rivivere le emozioni e narrare la lunga ed intensa attività di promozione del patrimonio culturale arbëreshë barilese”.

In un gesto di riconoscimento, sono state consegnate benemerenze in memoria di soci storici come Antonio Parnofiello e Raffaele Cappa. A consegnarle i Sindaci Anselmo Gioseffi e Giuseppe Mecca. Inoltre, ai soci Lorenzo Gagliardi, Eufemia Telesca e Alessandra Altomonte è stato conferito un encomio per il loro impegno nella promozione turistica.

La mostra sarà visitabile in Piazza Dalla Chiesa fino al 31 agosto 2025, durante l’orario di apertura della sede Pro Loco Barile “Antonio Paternoster”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author