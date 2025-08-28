Barile: il professor-influencer Schettini visita il borgo e lancia un messaggio alle Pro Loco

Settimana scorsa, il piccolo borgo arbereshe di Barile, situato nel cuore del Parco Naturale regionale del Vulture, ha accolto il Professor Vincenzo Schettini in occasione della manifestazione “Ninfea” ai Laghi di Monticchio. La visita ha visto il professore lanciare un toccante messaggio ai volontari delle Pro Loco, condiviso attraverso un video che ha rapidamente guadagnato viralità sulla pagina Facebook Pro Loco Basilicata.

Il Presidente regionale dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps e Presidente della Pro Loco Barile Aps, Rocco Franciosa, ha voluto ringraziare Schettini per il calore e l’ammirazione espressi nei confronti della regione e dei suoi volontari. “Siamo onorati di averlo accolto a Barile ed accompagnato per una passeggiata tra i vicoli del centro storico intriso di cultura arbereshe”, ha dichiarato Franciosa, evidenziando anche la visita al Parco Urbano delle Cantine, un luogo emblematico legato al celebre film “Il Vangelo Secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini.

La giornata è proseguita con una degustazione di prodotti tipici presso locali iconici del posto, dove il professor Schettini ha condiviso momenti conviviali con la docente Matilde Misseri, il dirigente della Pro Loco Barile Lorenzo Gagliardi e il Presidente Rocco Franciosa.

Un altro momento significativo è stata la visita alla mostra fotografica “La Pro Loco Barile dal 1966 ad oggi… verso i 60 anni dalla costituzione”, curata da Eufemia Telesca e Alessandra Altomonte. La mostra ha visto la partecipazione attiva dei giovani Operatori Volontari del Servizio Civile Universale di Promozione Italia e degli Operatori del corso formativo della New Form Potenza, nell’ambito del programma Gol della Regione Basilicata.

La visita del Professor Schettini a Barile ha rappresentato un importante riconoscimento per il lavoro dei volontari e per la preservazione delle tradizioni locali, sottolineando l’importanza di continuare a valorizzare il patrimonio culturale della Basilicata.

