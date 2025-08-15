Barile: al via la 17° edizione del Cantinando Wine & Art

Ci siamo, Barile si prepara ad accogliere la XVII edizione di Cantinando Wine & Art. Si tratta del festival che da anni trasforma il suggestivo Parco Urbano delle Cantine “Sheshë” e l’intero centro storico del borgo in un’esperienza immersiva tra arte, vino, musica e memoria. Situato sul versante occidentale del Monte Vulture, Barile è un piccolo centro di origine arbëreshe. Fu fondato da coloni albanesi nel XV secolo, che ancora oggi conserva lingua, riti e cultura profondamente identitari. L’atmosfera del paese è un intreccio di storie, voci e pietra lavica. Con il tufo che scolpisce paesaggi e architetture, dalle antiche grotte-cantine ai palazzi nobiliari del centro storico.

Il Parco Urbano delle Cantine, lo “Sheshë”, rappresenta un unicum paesaggistico e antropologico. Centinaia di cavità scavate nel tufo, nate come abitazioni e oggi cuore pulsante della viticoltura del Vulture, si affacciano su un percorso che ogni estate si riempie di visitatori. Tra profumi di Aglianico, sapori contadini e installazioni artistiche ci si perde in un’atmosfera unica. Proprio qui, nello scenario suggestivo di Barile, prenderà vita la XVII edizione di Cantinando, in programma i prossimi 17 e 18 agosto 2025. Il programma intreccia letteratura, arti visive, musica dal vivo, spettacolo, cucina e racconti.

L’edizione 2025 è dedicata al cinquantenario dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini. Questo regista girò proprio a Barile alcune delle sequenze più intense de Il Vangelo secondo Matteo. Scelse le grotte del piccolo borgo alle pendici del Vulture come scenario per rappresentare la Palestina evangelica.

Il festival si apre domenica 17 agosto con l’inaugurazione ufficiale presso l’Auditorium Pier Paolo Pasolini. L’evento avrà luogo nel rione XXV Aprile alle ore 9:45. Segue, alle 10:00, la presentazione del libro C’era una volta Pasolini – Il Vangelo a Barile (Libraccio Editore). Il libro è di Giuseppe Carfagno, docente e scrittore di lungo corso, e ripercorre la storia. È un saggio che restituisce il valore storico e simbolico di quella scelta cinematografica.

Illustra anche l’impatto che ebbe sulla comunità locale. Nel corso della presentazione saranno proiettate le foto originali del film girato da Pasolini a Barile, ritrovate negli archivi della Cineteca di Bologna. Saranno inoltre presentate le interviste ai personaggi del film, realizzate in uno speciale di due puntate dalla TgR Basilicata dal titolo “Sulle orme di Pasolini” (redattore Igor Uboldi, consulenza storica Antonio Cecere). Nel pomeriggio alle ore 17:00 Largo Garibaldi, nel quartiere “Steccato”, diventa lo spazio dedicato all’infanzia con laboratori, animazione e giochi. Queste attività sono curate da Bolle di Musica e dall’Associazione Torymus.

La serata si apre alle 18:30 con la presentazione del volume Sotto gli occhi di Clelia – Dalla Toscana un’idea di futuro per l’Italia (Giunti Editore). Il libro è di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana originario di Barile, in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. È il momento del pensiero e della testimonianza. Si tiene un dialogo tra territori e generazioni che racconta la possibilità di una visione diversa dell’Italia.

A partire dalle 20:00, Via delle Cantine si trasforma in una festa dei sensi. Le antiche grotte ospitano degustazioni di Aglianico del Vulture. Si potranno gustare piatti tipici, formaggi, salumi, dolci artigianali e birre locali. Il percorso enogastronomico si intreccia alle esibizioni di artisti e musicisti di strada. Con performance itineranti che animano l’intero tracciato, tra luci, suoni e improvvisazioni. Alle 21:00 il Parco delle Cantine si accende con l’illuminazione architetturale.

È un racconto scenografico che vuole dare luce alle antiche grotte scavate nel tufo vulcanico. La giornata si chiude in Piazza Pier Paolo Pasolini con il concerto della Ragnatela Folk Band. A partire dalle 21:30, il concerto porta in scena un repertorio di musica etnica e popolare rivisitata in chiave contemporanea. Avremo danze, ballate e sonorità del Sud.

Lunedì 18 agosto si apre alle 10:00 con una visita guidata nel borgo arbëreshe, a cura di Torymus e della Pro Loco. Il percorso si svolge nel suggestivo Barile e accompagna i visitatori alla scoperta della storia. Si scoprono le architetture del paese: la chiesa madre, i vicoli del centro storico, e le tracce della comunità albanese. Queste sono ancora visibili nella lingua parlata dagli anziani e nei simboli religiosi delle case.

Nel pomeriggio alle 17:30 il Mini Palio delle Botti anima le strade principali con una corsa spettacolare. Parteciperanno squadre locali, ispirate al tradizionale Palio nazionale. È un momento di sana competizione e grande coinvolgimento popolare. Il percorso attraversa Piazza Dalla Chiesa, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Steccato. Subito dopo, alle 18:30, in Piazza Caracciolo, è il turno dei giochi popolari. Questi sono curati dall’associazione Il Giglio, con prove di abilità e divertimento collettivo. Gli eventi rievocano le feste di paese di una volta, come corse con i sacchi e tiro alla fune.

Dalle 20:00 Via delle Cantine torna a riempirsi di vita, profumi e colori, con le degustazioni e gli spettacoli serali. L’illuminazione architetturale del “Sheshë” accompagna ancora una volta alle 21:00 il racconto visivo legato alla poetica pasoliniana. Offre un’esperienza immersiva nel cuore della materia lavica dell’amato Barile. La conclusione del festival, alle 21:30 in Piazza Pier Paolo Pasolini, è affidata allo spettacolo Cabareggae con Dino Paradiso e la Krikka Reggae. L’attore, volto amato della comicità meridionale, si unisce alla band simbolo del reggae lucano. Insieme creano uno show che fonde ironia, racconto e ritmo, regalando una serata piena di energia.

Cantinando Wine & Art è un invito a vivere Barile come spazio culturale, paesaggistico ed emotivo. È un viaggio tra le grotte e le piazze, tra un bicchiere di Aglianico e una poesia. Si intreccia la memoria pasoliniana e il futuro di una comunità che si racconta attraverso il vino, l’arte e le parole. L’ingresso a tutte le attività è libero e gratuito.

