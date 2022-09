BARI – Individuare soluzioni e ripensare i servizi con l’obiettivo di garantire la qualità dell’assistenza socio-sanitaria. Le politiche del Welfare e della Salute a confronto a Bari con la tavola rotonda organizzata dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia. Il dibattito è servito a trovare la strada per una rimodulazione strutturale dei servizi che garantisca una assistenza socio-sanitaria di livello in cui viene valorizzato e rafforzato il ruolo dell’assistente sociale nel comparto sanità, per evitare che una legislazione di urgenza possa incidere negativamente sul diritto alla salute e possa invece tradursi in tempi brevi per garantire la tutela e la protezione dei cittadini.