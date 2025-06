Bari, voto di scambio: chiesta archiviazione per 51 indagati

Voti per 50 euro, ma niente processo: per la Procura sono “solo peccati veniali”. L’indagine resta comunque aperta per 18 soggetti

La Procura di Bari ha depositato richiesta di archiviazione per 51 persone coinvolte nell’inchiesta sulla corruzione elettorale che, nell’aprile 2024, aveva portato agli arresti domiciliari l’ex sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, e Sandrino Cataldo, leader del movimento Sud al Centro e marito dell’allora assessora regionale Anita Maurodinoia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, numerosi elettori avrebbero ricevuto 50 euro o la promessa di un impiego in cambio del proprio voto. Le dichiarazioni raccolte dai militari confermano la consegna di denaro: alcuni degli interrogati hanno ammesso di aver accettato la somma per necessità, come il pagamento delle bollette.

Nonostante le ammissioni, per la Procura il comportamento non sarebbe penalmente rilevante a tal punto da giustificare un processo: le condotte vengono considerate alla stregua di un “peccato veniale”. Molti degli indagati, inoltre, appartengono agli stessi nuclei familiari.

L’indagine resta comunque aperta per altri 18 soggetti, tra cui Cataldo, Donatelli, Maurodinoia e altre 15 persone. Il prossimo 3 luglio, davanti al gup Susanna De Felice, è fissata l’udienza preliminare per chi dovrà rispondere – secondo le rispettive responsabilità – di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, calunnia, corruzione e falso.

Il presunto sistema di compravendita dei voti sarebbe stato attivo non solo alle amministrative del 2019 a Triggiano, ma anche a Grumo Appula nel 2020, in occasione delle regionali in cui Anita Maurodinoia fu eletta con oltre 22mila preferenze, guadagnandosi il soprannome di “lady preferenze” all’interno del Partito Democratico pugliese.

