BARI – Stazioni di ricarica ultrafast con potenza fino a 175 KW, in grado di ricaricare l’80% della batteria in circa 40 minuti. L’impegno della Volvo verso un futuro green passa per l’installazione di questo tipo di impianti dislocanti in tutta Italia e in particolare, in alcune concessionarie del territorio. Si chiama Volvo Powerstop il progetto di Volvo Car Italia che prevede il posizionamento di colonnine localizzate in prossimità delle principali autostrade italiane o in punti strategici della città. Dopo Milano, Roma e Firenze, la prima stazione del sud Italia sarà proprio quella di Bari, nella sede della concessionaria, in via Buozzi 88.

Il tutto in linea con l’elettrificazione dell’intera gamma dell’azienda svedese. Powerstop, infatti, prevede entro la fine di quest’anno la creazione di un network di 25 stazioni di ricarica ultraveloce in Concessionarie Volvo Cars, con oltre 15 assi autostradali interessati.

Condividi su...

Linkedin email