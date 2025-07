Bari, volo in ritardo di 3 ore: Ryanair condannata dal Giudice di Pace

Il Giudice di Pace di Bari ha condannato Ryanair al pagamento di 250 euro a favore di un passeggero che, il 29 agosto 2023, ha subito un ritardo superiore alle tre ore sul volo FR6183 Bari-Milano Malpensa.

Al centro della controversia, la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del Regolamento CE 261/2004, che stabilisce un indennizzo automatico per i ritardi aerei significativi. In questo caso, nonostante un tentativo iniziale di composizione bonaria, la compagnia aerea non aveva dato seguito al pagamento, rendendo necessario il ricorso in sede giudiziaria.

Nel corso del giudizio, Ryanair ha sollevato diverse eccezioni preliminari, tra cui l’improcedibilità per mancato esperimento della conciliazione obbligatoria, facendo riferimento a una delibera ART. Il giudice ha però respinto l’eccezione, richiamandosi a orientamenti consolidati della Cassazione e alla recente pronuncia del TAR Piemonte, che escludono l’obbligo di conciliazione per richieste legate a compensazioni pecuniarie, considerate diritti certi, immediati e non negoziabili.

Nel merito, la sentenza sottolinea che la causa del ritardo – l’assenza dell’equipaggio, attribuita a un precedente malfunzionamento del traffico aereo britannico – non rappresenta una circostanza eccezionale tale da esonerare il vettore dalle proprie responsabilità. Secondo il giudice, la mancata predisposizione di misure alternative e l’insufficiente organizzazione interna costituiscono elementi determinanti nella valutazione.

Il tribunale ha quindi accolto in pieno la richiesta del passeggero, stabilendo il diritto al risarcimento di 250 euro.

Soddisfatta la società Italia Rimborso, che ha assistito il passeggero: “Questa sentenza è un riconoscimento importante dei diritti dei consumatori. La compagnia non ha potuto sottrarsi alle proprie responsabilità e il viaggiatore ha finalmente ottenuto giustizia.”

Una decisione che rafforza il principio secondo cui i diritti dei passeggeri non possono essere disattesi, anche di fronte a contenziosi tecnici o tentativi di eccezione procedurale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author