Bari, vittoria e gol dedicati a Maiello: la squadra vicina al ‘Professore’

BRESCIA – Gol e vittoria con dedica. Di bello nel pomeriggio che ha visto il Bari vincere a Brescia c’è in particolare questo, la forza del gruppo. Che va ben oltre il risultato del campo. Ci pensa prima di tutto Diaw, dopo l’1-1, a rivolgere ogni attenzione a Raffaele Maiello, infortunato e destinato a rimanere lontano dal campo per diverso tempo. Abbraccio quindi del gruppo con tanto di maglia mostrata davanti alle telecamere. E il numero 17 biancorosso, per tutta risposta, a fine partita saluta con un ‘Grandi’ il successo per 1-2 dei biancorossi grazie alla decisiva rete di Vicari. Come punto di ripartenza verso il futuro non c’è male.

