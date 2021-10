Bari, i probabili undici anti Virtus Francavilla

Secondo derby consecutivo per il Bari che dopo il pareggio nel turno infrasettimanale di mercoledì contro il Foggia farà visita alla Virtus Francavilla. Si gioca l’undicesimo turno del girone C di Serie C. Un campo storicamente ostico, stretto e di erba sintetica che risultò fatale due stagioni fa a Giovanni Cornacchini e creò non pochi problemi al Bari di Auteri, che si impose 3-2 con fatica nella prima giornata del campionato 2020/2021. Per l’occasione Mignani, che cercherà di centrare l’undicesimo risultato utile consecutivo, non dovrebbe stravolgere più di tanto la squadra che è scesa in campo nelle ultime uscite con qualche ballottaggio nel 4-3-1-2. Bagarre Pucino/Belli e Ricci/Mazzotta sulle fasce con Di Cesare che dovrebbe riprendere il posto al centro della difesa accanto a Terranova evitando a Gigliotti la terza gara in una settimana. A centrocampo scelte quasi obbligate anche se ci potrebbe essere una chance per Bianco al posto di Mallamo. Di Gennaro è tornato a lavorare in gruppo ma è improbabile un suo impiego. In attacco Botta agirà sulla trequarti con Cheddira e uno tra Antenucci e Simeri, viste le condizioni precarie di Marras che nell’allenamento del venerdì ha lavorato a parte.