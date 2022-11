Condividi su...

BARI – Rinnovare l’alleanza già consolidata per il contrasto alle violenze di genere. Anteas Bari, Fnp Cisl Bari, Gens Nova e l’assessorato al welfare del comune di Bari fanno quadrato per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza sulle donne over 65, obiettivo del Piano per l’invecchiamento attivo del Comune di Bari. Con l’edizione 2022 di “Generare culture nonviolente”, rete che si propone di sostenere pratiche ed esperienze di cittadinanza attiva e solidale, che promuove una cultura della nonviolenza basata sul rispetto della dignità umana e sulla valorizzazione delle differenze, gli enti hanno allestito un desk informativo in piazza Carabellese, al quartiere Madonella di Bari, distribuendo materiale informativo contro la violenza sulle donne e informando sullo Sportello antiviolenza per donne over 65 già attivo che fornisce pronto intervento, sostegno psicologico e consulenza legale