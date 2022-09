BARI – La dea bendata bacia il capoluogo pugliese. Una pioggia da 500mila euro in via De Giosa, nella ricevitoria di Michele Di Monte, titolare di una ricevitoria da generazioni. Qui, nelle scorse ore, un Gratta e vinci da 10 euro ha fruttato mezzo milione. E non è la prima volta che la fortuna entra nell’esercizio commerciale al civico 102: solo due anni fa un’altra corposa vincita, da 200mila euro, sempre con un Gratta e vinci. Ma chi è il fortunato che ha grattato il tagliando vincente? Il signor Michele non lo conosce: “Non è un cliente abituale”, ci conferma ma di sicuro, anche in questo caso, si tratta di un uomo di mezza età. Il motto è ‘Da Mike si Vince!’.