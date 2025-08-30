Bari, Vincenzo Onofrietti verso lo Schalke Under 23

Nuovo movimento di mercato per il Bari: il giovane Vincenzo Onofrietti, centrocampista classe 2005, sta per lasciare il club biancorosso per approdare allo Schalke Under 23. L’operazione segna una nuova esperienza all’estero per il calciatore italo-tedesco, che torna in Germana, dove è cresciuto calcisticamente prima con il Neheim e poi col Borussia Dortmund.

