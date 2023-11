Bari: Vincenzo Manobianco e il Record Mondiale Guinness nel Paddle Surf

L’atleta italiano Vincenzo Manobianco, tre volte campione italiano di canoa olimpica e tre volte campione italiano nel SUP, ha effettuato un tentativo ufficiale per il Record Mondiale Guinness nella disciplina del Paddle Surf. L’evento si è svolto il 3 settembre presso la piscina onde dell’impianto acquapark Bari, con la presenza di numerosi spettatori, tra cui il team di radio Made in Italy.

L’obiettivo del tentativo di Vincenzo Manobianco era quello di equiparare o superare il numero di 17 rotazioni a 360° su una tavola Paddle Surf in un minuto. L’atleta ha sorpreso tutti superando l’obiettivo iniziale con 18 rotazioni e poi alzando l’asticella a 20 rotazioni, dimostrando incredibile agilità e destrezza nella disciplina del SUP.

A supervisionare la prova c’erano il giudice Raffaele Callea, fisioterapista della nazionale di atletica leggera con tre Olimpiadi alle spalle, e il suo vice Pietro Devito. Gli operatori audio/video Antonio di Cosola e Rossella Stanisci hanno catturato ogni istante dell’entusiasmante tentativo di record.

Dopo la sua straordinaria prestazione, Vincenzo Manobianco è stato calorosamente accolto da amici, parenti e soprattutto dalla sua famiglia, composta dalla moglie, i due figli e persino il cane!

Al momento, si sta aspettando l’ufficialità della prova da parte dell’organizzazione Guinness World Records. L’atleta ha commentato: “Sono onorato di aver avuto l’opportunità di tentare questo record e sono grato per il sostegno della mia famiglia, degli amici e di tutti i presenti. Spero che questo risultato possa ispirare altri a mettersi alla prova e perseguire i propri sogni.”

Il tentativo di Vincenzo Manobianco rappresenta un momento eccezionale per il mondo del Paddle Surf e dell’atletica italiana, evidenziando il talento e la determinazione di un campione che continua a sfidare i propri limiti.

