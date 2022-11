Condividi su...

BARI – Adesso una data c’è. È quella del 14 marzo 2023, giorno del compleanno di Vincenzo, il piccolo morto di leucemia tra le braccia del papà Michele. In quella data, una promessa diventerà realtà ma ci sarà ancora tanto bisogno del supporto della comunità per terminare gli allestimenti. Proseguono speditamente i lavori per la realizzazione del “Villaggio Trenta ore per la vita Agebeo”, uno spazio di 3000 metri quadri che accoglierà le famiglie dei bambini malati di leucemia. L’opera solidale, che sorge in un’area confiscata alla malavita, è stata donata dal Comune all’onlus ‘Amici di Vincenzo’ per realizzare il progetto che prevede dieci unità di cui otto abitative, una destinata a reception e una destinata ad attività di riabilitazione.