Bari, vigili del fuoco portano a casa bambino dimesso dall’ospedale

BARI – È stato dimesso dall’ospedale ma il personale medico si era raccomandato di non subire particolari sollecitazioni per la sua patologia. Pertanto per un bimbo di Bari sarebbe stato difficile il rientro a casa. Così sabato pomeriggio sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco del capoluogo che hanno “accompagnato” in piccolo in casa – al quinto piano di una palazzina in corso Sonnino – con una barella tipo toboga agganciata alla all’autoscala insieme ad un vigile del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale. Grazie a questa particolare manovra è stato possibile riportarlo a casa in sicurezza.

