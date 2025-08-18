Bari, vicino il ritorno di Gaetano Castrovilli e contatti per Maggiore

Gaetano Castrovilli è molto vicino a un ritorno al Bari, in Serie B. Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, Il club sta lavorando su questa pista e conta di chiudere il tutto nel giro di 48 ore.
L’ex Lazio (tra le altre), cresciuto nelle giovanili del club pugliese, aveva lasciato i biancorossi nel gennaio del 2017 e tornerebbe ora da svincolato.
Intanto, il Bari lavora anche alla pista Giulio Maggiore, che ha già vestito la maglia della società nello scorso gennaio.
potrebbe interessarti anche
Basket, PalaGentile di Ostuni riapre con la Valtur Cup: Brindisi sfida Levice
Volley, Psa Matera iscritta ai tornei maschili e femminili
Taranto, mercato: ore calde per il ritorno di Contessa
Lecce, sfida al Milan in Coppa. Rossoneri di fronte due volte in un mese
Palermo–Montecarlo 2025: la squadra lucana protagonista con Leonardo Carlucci al timone
Lecce, Nikola Krstovic nel mirino dell’Atalanta