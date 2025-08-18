Bari, vicino il ritorno di Gaetano Castrovilli e contatti per Maggiore

Gaetano Castrovilli è molto vicino a un ritorno al Bari, in Serie B. Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, Il club sta lavorando su questa pista e conta di chiudere il tutto nel giro di 48 ore.

L’ex Lazio (tra le altre), cresciuto nelle giovanili del club pugliese, aveva lasciato i biancorossi nel gennaio del 2017 e tornerebbe ora da svincolato.

Intanto, il Bari lavora anche alla pista Giulio Maggiore, che ha già vestito la maglia della società nello scorso gennaio.

