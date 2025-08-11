Bari, via libera al piano Triennale per la Tassa di soggiorno che punterà sul turismo

La Giunta comunale di Bari ha dato il via libera al documento di indirizzo che guiderà l’utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno per la promozione turistica della città nel triennio 2025-2027.

La decisione, proposta dall’assessore allo Sviluppo locale con delega al turismo, Pietro Petruzzelli, segna un passo significativo verso una gestione strategica e sostenibile delle risorse turistiche cittadine.

L’introduzione della tassa di soggiorno ha fornito a Bari uno strumento fondamentale per finanziare politiche turistiche di qualità, orientate all’attrattività, alla sostenibilità e a una più equa redistribuzione dei benefici sul territorio. I dati aggiornati al 30 luglio 2025 testimoniano un trend di crescita positivo: le risorse ammontano a ben € 2.588.378, a fronte di 1.385.058 pernottamenti. Un incremento notevole rispetto allo stesso periodo del 2024, che aveva registrato € 2.102.170 e 1.091.605 pernottamenti.

L’amministrazione comunale ha ribadito l’intenzione di reinvestire queste risorse in azioni di interesse pubblico, volte a migliorare l’esperienza dei visitatori e a rafforzare l’economia turistica locale. Le linee di indirizzo approvate si articolano in sei ambiti prioritari.

Pietro Petruzzelli ha sottolineato l’importanza di questa delibera: “Dopo aver illustrato il documento al Comitato di indirizzo, con l’approvazione di questa delibera compiamo un passo avanti significativo in direzione di un obiettivo che riteniamo strategico per la crescita in chiave sostenibile della nostra città.”

L’assessore ha anche fornito una stima sugli incassi futuri: “I dati aggiornati sui proventi della tassa di soggiorno nei primi 7 mesi di quest’anno ci fanno stimare un introito complessivo che, se si conferma il trend attuale, dovrebbe superare i 3.6 milioni di euro del 2024.” Di questa cifra, il 50% sarà destinato al miglioramento dei servizi comunali essenziali come l’igiene urbana, la mobilità e il contrasto all’abusivismo nel settore ricettivo. La restante parte sarà impiegata per potenziare iniziative volte allo sviluppo del turismo culturale, sportivo, convegnistico ed enogastronomico di Bari e della sua area metropolitana.

Tra le azioni previste, Petruzzelli ha evidenziato l’impegno per la destagionalizzazione dei flussi turistici, il potenziamento dei collegamenti aerei, l’internazionalizzazione della città e, in particolare, la valorizzazione della figura di San Nicola, il cui culto si intende candidare a patrimonio UNESCO.

La programmazione sarà frutto di una collaborazione complessa con altri enti pubblici, tra cui la Regione con Aeroporti di Puglia e la Città metropolitana, oltre a operatori turistici, associazioni di categoria e tutti i soggetti che contribuiscono a rendere Bari una città da vivere e scoprire tutto l’anno. Un altro tassello fondamentale sarà “Bari Welcome”, la guest card della terra di Bari, in fase di sviluppo. L’assessore ha inoltre precisato che il documento resterà aperto a integrazioni e modifiche, sottoposto a revisioni periodiche.

Il documento individua sei aree chiave di intervento, con obiettivi generali e attività correlate:

Rafforzare l’attrattività e la destagionalizzazione: L’obiettivo è aumentare i visitatori nei periodi di media e bassa stagione, diversificare i mercati di provenienza e rafforzare la connettività nazionale e internazionale. Sono previsti accordi di co-marketing con Aeroporti di Puglia per nuove rotte e incentivi per pacchetti turistici tematici.

Valorizzare il “brand” Bari attraverso San Nicola: Si mira a rafforzare la riconoscibilità internazionale di Bari tramite la figura di San Nicola, soprattutto nel periodo natalizio, valorizzando il pellegrinaggio e promuovendo la città come ponte tra Europa e Mediterraneo. Sono previste attività di valorizzazione del culto nicolaiano, una campagna di comunicazione natalizia e la produzione di materiali informativi multilingue.

Promuovere grandi eventi come attrattori turistici: L’obiettivo è attrarre eventi culturali, sportivi e sociali di rilievo, aumentando i pernottamenti correlati e rafforzando il legame tra cultura, sport, turismo e promozione territoriale. Sarà istituito un fondo per il sostegno a grandi eventi e si favorirà il coinvolgimento degli operatori locali.

Sviluppare il turismo congressuale e business: Si intende potenziare l’attrattività di Bari per eventi congressuali e fieristici, consolidare il turismo business come leva di destagionalizzazione e promuovere gli spazi e i servizi congressuali. Verranno attuate azioni di marketing territoriale MICE e supporto alla candidatura per eventi nazionali e internazionali.

L’amministrazione vuole monitorare l’andamento e l’impatto del turismo, fornire dati aggiornati a operatori e policy maker e guidare le decisioni pubbliche con evidenze scientifiche. Sarà costituito un osservatorio del turismo e verranno realizzate indagini su esperienza, impatto e soddisfazione dei visitatori.

Migliorare i servizi e la qualità urbana per i visitatori e i cittadini: L’obiettivo è rendere la città più accogliente e fruibile, migliorare i servizi di informazione, mobilità e decoro nelle aree turistiche, e integrare i servizi turistici con quelli urbani. Sono previsti il potenziamento degli info-point turistici, la digitalizzazione dei servizi di orientamento, interventi su mobilità, igiene e decoro urbano, e manutenzione dei beni culturali cittadini.

Questo piano ambizioso dimostra l’impegno dell’amministrazione comunale di Bari a investire in modo mirato nel settore turistico, puntando su una crescita sostenibile e sul miglioramento complessivo dell’offerta per visitatori e residenti.

