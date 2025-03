Bari, via D’Amicis: le telecamere riprendono il momento del crollo (video)

Una telecamera di videosorveglianza ha registrato i drammatici istanti in cui, nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 marzo, la palazzina di cinque piani di via De Amicis a Bari è crollata in pochi secondi, sollevando una densa nube di polvere e detriti.

Le transenne posizionate davanti all’edificio hanno evitato che qualcuno si trovasse sotto al momento del cedimento, scongiurando una tragedia ancora più grande. Sotto shock i passanti, che hanno assistito impotenti al crollo improvviso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author