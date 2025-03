Bari, via con 300 bottiglie di vino e 7000 euro da sushi restaurant

BARI – Portano via oltre 300 bottiglie di vino pregiato e 7mila euro dal registratore di cassa. Furto nella notte in un noto ristorante sushi di via Mazzitelli, quartiere Poggiofranco di Bari, il Matzu.

Come emerso dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, in tre nella notte si sarebbero introdotti nel locale della movida del capoluogo dopo aver disattivato il sistema di allarme e forzando la porta d’ingresso. I ladri hanno così portato via i contanti presenti nel registratore di cassa e più di 300 bottiglie di vino e champagne. Non contenti, i tre, dopo averne trovate le chiavi, avrebbero portato via anche un paio di mezzi aziendali parcheggiati all’esterno del locale. I due furgoni sono stati poi ritrovati nelle campagne di Altamura.

Indagano i carabinieri.

