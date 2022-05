BARI – Torna fruibile un’altra corsia di via Caldarola. Dopo la posa in opera dei binder e il riposizionamento dei pozzetti in mattinata è stata riaperta la complanare lato mare, con il suo nuovo strato superficiale d’asfalto. Un’operazione che ha salvato i pini, le cui radici erano diventate pericolose per gli automobilisti e i motociclisti. Prossimo passo sarà l’apertura della corsia opposta e la piantumazione di albero per la realizzazione del bosco Covid, area verde della città che sorgerà nel quartiere a sud del centro cittadino.