Bari: via Amendola e via Postiglione cambiano volto con una riprogettazione che punta alla ecosostenibilità

La giunta comunale di Bari ha approvato il progetto di riqualificazione per via Amendola e via Postiglione. L’intervento, che sarà realizzato in due stralci grazie a un finanziamento di oltre 4,5 milioni di euro proveniente dal PNRR, mira a trasformare due assi stradali strategici in aree urbane più moderne, sicure e a misura di cittadino.

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha espresso il suo entusiasmo per la continuazione del progetto di riqualificazione, che segue l’intervento già realizzato sul primo tratto di via Amendola. “Questa è una vera rivoluzione,” ha commentato Scaramuzzi.

L’obiettivo è rendere la strada più accessibile, con piste ciclabili, rampe per persone con disabilità e percorsi tattili (LOGES) per non vedenti e ipovedenti.

L’intervento su via Amendola si estenderà dalla rotatoria di viale Einaudi a via Postiglione. Tra le opere previste, il rifacimento dell’asfalto e dei marciapiedi e la sostituzione dell’illuminazione pubblica con corpi illuminanti a LED, più performanti ed efficienti. La nuova pista ciclabile si collegherà a quella già esistente, creando una rete per la mobilità sostenibile.

La riqualificazione di via Postiglione, che include anche via Meucci, prevede la creazione di una “zona 30”, dove il limite di velocità sarà ridotto a 30 km/h. Questa misura è pensata per garantire una migliore convivenza tra auto, pedoni e ciclisti. L’area sarà pavimentata con basole bianche in pietra di Trani, che contribuiranno anche a mitigare l’effetto “isola di calore”.

Il progetto culmina con la completa riprogettazione di Piazzale Locchi, che sarà finalmente liberato dal “parcheggio selvaggio” per diventare un nuovo centro di socialità e verde urbano. L’area sarà trasformata in una piazza a livello unico con arredi urbani, giostrine per bambini e un’area dedicata allo sgambamento dei cani.

La piantumazione di alberi come lecci e agrumi, insieme a un nuovo impianto di illuminazione dal design moderno, contribuiranno a creare uno spazio accogliente e funzionale per tutti i residenti.

Il progetto si distingue anche per l’attenzione alla sostenibilità ambientale. La fresatura del vecchio asfalto sarà riutilizzata per il 30% nella nuova miscela, riducendo la quantità di rifiuti da smaltire. Anche le pavimentazioni dei marciapiedi saranno realizzate con materiali chiari per contrastare l’effetto isola di calore, mentre il manto stradale sarà un tappeto di usura antisdrucciolo, che riduce il rumore del rotolamento dei pneumatici.

La pista ciclabile, inoltre, sarà rivestita con una vernice speciale a base di gomma, resistente e a lunga durata, che garantisce sicurezza e stabilità.

La durata prevista dei lavori è di 213 giorni per via Amendola e 192 giorni per via Postiglione.

