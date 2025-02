Bari, via al Piano triennale opere pubbliche con 468 cantieri

Valorizzazione delle lame e degli ipogei, rigenerazione urbana dei quartieri San Pio e Santa Rita, riqualificazione di piazza Umberto, realizzazione del parco del Castello Svevo, venti chilometri di nuove piste ciclabili. Sono alcuni degli interventi in programma a Bari e contenuti nel piano triennale delle opere pubbliche 2027-2027 approvato oggi dal Consiglio comunale. Sono in totale 468 le opere previste, suddivise in tre anni, delle quali 201 (43%) prevedono almeno una spesa nel primo anno e i restanti 267 (57%) nel secondo e terzo anno. Le risorse necessarie alla realizzazione del programma ammontano complessivamente a 780.471.687 euro, con una disponibilità finanziaria di 345.385.075 euro per il 2025 (44%), 351.783.112 euro per il 2026 (45%) e 83.303.500 euro il 2027 (11%). Restano fuori dal programma alcune grandi opere pubbliche già affidate, per un totale di 290 milioni di euro, fra le quali la riqualificazione di piazza Moro nell’ambito del progetto ‘Nodo verde-Bari centrale’, la creazione del sistema di trasporto Brt, il parco Costa Sud e il parco della Rinascita sull’area della ex Fibronit. “Il piano risponde all’ambizione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Leccese di fare di Bari una città verde, in movimento e solidale – spiega l’assessore comunale alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi -. Tutti gli interventi in fase di progettazione o attuazione hanno una forte impronta ecologica”. Fra gli altri interventi previsti ci sono la realizzazione della piazza d’Arti, del parcheggio interrato e della casa della cittadinanza nella ex caserma Rossani; la riqualificazione di via Argiro, via Manzoni, via Amendola, via Postiglione, corso Mazzini, via Fieramosca, piazza Magrini, viale delle Regioni e del sottovia Quintino Sella; la demolizione e ricostruzione dell’ex Socrate quale centro per l’integrazione socio culturale e l’ospitalità in condizioni di emergenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author