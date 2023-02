BARI – Ancora una fumata nera. Pare sia saltato all’ultimo l’accordo che avrebbe previsto la cassa integrazione per gli ex lavoratori dell’hotel Palace di Bari. La riunione delle scorse ore in Regione non ha dato i frutti sperati. Sul banco degli imputati, la liberazione dell’immobile di via Lombardi da parte dei lavoratori in presidio permanente. Secondo quanto dicono i sindacati, la Palace Eventi – la società alla quale fa capo la gestione l’hotel – avrebbe posto la task force regionale davanti a una scelta: la liberazione dello stabile da una parte e la presentazione della domanda di cassa integrazione per gli 88 lavoratori. Ma intanto le proteste non si placano e nelle scorse ore i lavoratori sono tornati a manifestare davanti all’hotel incontrando anche la solidarietà del sindaco Decaro

