Bari, verso Monterosi: Mignani pensa a D’Errico trequartista

Il Bari si prepara alla trasferta di Monterosi. Chiuso il capitolo calciomercato, si torna a parlare esclusivamente di calcio giocato in casa biancorossa con il recupero della 21esima giornata. Diversi gli assenti per la spedizione in terra laziale: Mignani dovrà fare a meno degli squalificati Frattali e Ricci, oltre agli infortunati Botta, Bianco, Paponi e Mallamo.

Quest’ultimo dopo l’infortunio di Pagàni, dovrà star fuori circa due settimane per la botta subita: sono state- come si legge nel comunicato del Bari- escluse lesioni e quindi il recupero sarà più rapido. La buona notizia è che torna Andrea D’Errico che dovrebbe andare a occupare il ruolo di trequartista alle spalle di Antenucci e Cheddira, difficile che possa esserci già l’esordio di Cristian Galano dal primo minuto nei tre davanti. A centrocampo invece spazio a Scavone con Maiello e Maita, mentre in difesa Mazzotta a sinistra, Celiento-Terranova e il rientrante Pucino a destra. Tra i pali ci sarà l’esordio di Polverino a sostituire lo squalificato Frattali.