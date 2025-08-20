Bari Vecchia, sciopero delle pastaie dopo il sequestro dell’Annona

BARI – Caos questa mattina all’Arco Basso, regno delle pastaie della città vecchia, dopo il blitz della polizia Annonaria che martedì pomeriggio ha portato via 151 chili di prodotti non autorizzati, tra taralli e pasta: le artigiane hanno sistemato i tavolini di traverso per strada in segno di protesta e saranno ricevute in Comune.

La tensione è esplosa quando è arrivata la troupe del sito Quinto Potere: un parapiglia ha coinvolto giornalisti e pastaie, con un cameraman costretto alle cure del 118 e una telecamera distrutta. Le donne, dal canto loro, sostengono che l’arrivo dei reporter avrebbe provocato un malore a una collega incinta. Sul posto sono intervenuti carabinieri e agenti della municipale. Una delegazione delle pastaie ha poi raggiunto Palazzo di città dove è stata ricevuta dal sindaco Vito Leccese, insieme agli assessori Pietro Petruzzelli (Sviluppo economico) e Carla Palone (Polizia locale).

“Occorre avere rispetto per le regole e per le persone”, ha dichiarato Leccese al termine dell’incontro.

