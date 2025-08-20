20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari Vecchia, sciopero delle pastaie dopo il sequestro dell’Annona

Antonella Fazio 20 Agosto 2025
centered image

BARI – Caos questa mattina all’Arco Basso, regno delle pastaie della città vecchia, dopo il blitz della polizia Annonaria che martedì pomeriggio ha portato via 151 chili di prodotti non autorizzati, tra taralli e pasta: le artigiane hanno sistemato i tavolini di traverso per strada in segno di protesta e saranno ricevute in Comune.

La tensione è esplosa quando è arrivata la troupe del sito Quinto Potere: un parapiglia ha coinvolto giornalisti e pastaie, con un cameraman costretto alle cure del 118 e una telecamera distrutta. Le donne, dal canto loro, sostengono che l’arrivo dei reporter avrebbe provocato un malore a una collega incinta. Sul posto sono intervenuti carabinieri e agenti della municipale. Una delegazione delle pastaie ha poi raggiunto Palazzo di città dove è stata ricevuta dal sindaco Vito Leccese, insieme agli assessori Pietro Petruzzelli (Sviluppo economico) e Carla Palone (Polizia locale).

“Occorre avere rispetto per le regole e per le persone”, ha dichiarato Leccese al termine dell’incontro.

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Prevenzione Legionella a Bari : il programma della ASL su 1400 strutture

20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Lotta ai rifiuti abbandonati: Bari intensifica i controlli con fototrappole e droni

20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Otranto, “Né eroe né guerriero”: il procuratore Mandoi racconta le sfide della magistratura

20 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Triggiano, minacce al sindaco Toscano: l’Anci condanna

20 Agosto 2025 Antonio Bucci

I partiti si muovono, sul tavolo di Meloni il dossier Regionali

20 Agosto 2025 Antonio Bucci

Salento, mogli tradite due volte: finiscono nel gruppo “Mia moglie” senza consenso

20 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

potrebbe interessarti anche

Prevenzione Legionella a Bari : il programma della ASL su 1400 strutture

20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Lecce,avvocati Ciardo e Montinaro: “Sentenza contraddittoria, valutiamo ulteriori azioni giudiziarie”

20 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lotta ai rifiuti abbandonati: Bari intensifica i controlli con fototrappole e droni

20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio
De Lucci

Bari, primo contratto da professionista per De Lucci: ora il prestito all’Heraclea

20 Agosto 2025 Flavio Insalata