Bari, variazioni percorsi autobus per la Festa della Repubblica

In occasione del 79° anniversario della proclamazione della Repubblica, che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno 2025, la società di trasporti ha comunicato importanti variazioni ai percorsi di alcune linee di autobus a Bari:

– Corso Vittorio Emanuele II sarà interdetto al transito degli autobus.

– Saranno temporaneamente soppresse diverse fermate, tra cui quelle su Vittorio Emanuele II (entrambi i sensi), Massari-Prefettura, Massari (capolinea navetta B), Massari-giardini d’Aragona e Vittorio Veneto-fronte anagrafe.

Le variazioni interesseranno le seguenti linee:

– Navetta A: Transiterà per Corso Cavour, Via Piccinni, Piazza Garibaldi, Via Bonazzi e Corso Vittorio Veneto.

– Navetta B: Percorrerà Corso Vittorio Emanuele, Via Q. Sella, Via Piccinni, Corso Cavour, Lungomare di Crollalanza, Lungomare Nazario Sauro, Lungomare Perotti, Corso Trieste, Via Ballestrero e Via Cairoli.

– Navetta AB: Passerà per Via Pizzoli, Piazza Garibaldi, Via Piccinni, Corso Cavour, Lungomare di Crollalanza, Lungomare Nazario Sauro, Lungomare Perotti, Corso Trieste, Via Ballestrero, Via Bonazzi e Corso Vittorio Veneto.

– Linea 2/: Devierà su Via Pizzoli, Piazza Garibaldi, Via Piccinni, Corso Cavour e Lungomare di Crollalanza (direzione via Conenna) e su Via Piccinni, Piazza Garibaldi, Via Bonazzi e Corso Vittorio Veneto (direzione Piscine Comunali).

– Linee 22 e 27: Prevederanno deviazioni su Via Piccinni, Piazza Garibaldi, Via Bonazzi e Corso Vittorio Veneto (direzione Piscine Comunali) e su Via Pizzoli, Piazza Garibaldi, Via Piccinni e Via Quintino Sella (direzioni Via Torre di Mizzo e Parco Domingo).

– Linea 42: Seguirà un percorso che include Corso Cavour, Via Piccinni, Piazza Garibaldi, Via Bonazzi e Corso Vittorio Veneto (direzione Piscine Comunali) e Via Pizzoli, Piazza Garibaldi, Via Piccinni, Corso Cavour e Lungomare di Crollalanza (direzione Pane e Pomodoro).

– Linea 50: Percorrerà Via Piccinni, Piazza Garibaldi, Via Bonazzi, Corso Vittorio Veneto, Via De Tullio (interno Porto) e Via Quintino Sella.

Tutte le fermate esistenti lungo i percorsi deviati saranno comunque effettuate. Per maggiori dettagli, è possibile contattare il Numero Verde 800450444.



