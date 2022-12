Condividi su...

BARI – Il seggiolino della giostra bruciato e il tappeto antitrauma riparato solo tre anni fa, distrutto. i vasi in resina e un cassonetto per la raccolta del vetro devastati e dati alle fiamme. Atti vandalici in piena regola nelle scorse ore a bari vecchia a danno dell’area ludica per i bambini, in largo santa chiara. Secondo fonti istituzionali, ad agire sarebbero stati giovani che avrebbero utilizzato botti illegali per vandalizzare il tutto. A segnalare il tutto alle autorità, alcuni passanti. “Tanta rabbia è inspiegabile – ha commentato il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti -. Arredo urbano ottenuto grazie ai sacrifici di una città che si sforza per diventare più civile, più a misura di bambino, più europea. Ma così tanta ignoranza, non fermerà la nostra corsa verso una Bari migliore”, conclude Leonetti. Pertanto il Municipio cercherà di risolvere questa situazione al più presto e chiede la collaborazione ai cittadini della zona affinché aiutino l’ente a individuare i protagonisti dell’atto vandalico. “Sarà un piacere rovinargli il fine anno”, conclude Leonetti.